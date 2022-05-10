Hatay'da silahlı gasp kamerada - Son Dakika

Hatay'da silahlı gasp kamerada

Petrol istasyonundaki markette 2 kişiyi silahla tehdit eden maskeli 2 kişi 7 bin lirayı gasp ederek geldikleri araç ile kaçtı

HATAY Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi. Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdiler. Soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtılar. Olayın ardından çalıma başlatan polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalandı.