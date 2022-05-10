Hatay'da silahlı gasp kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da silahlı gasp kamerada

10.05.2022 17:05

Hatay'da silahlı gasp kamerada Petrol istasyonundaki markette 2 kişiyi silahla tehdit eden maskeli 2 kişi 7 bin lirayı gasp ederek geldikleri araç ile kaçtıHATAY Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı.

Hatay'da silahlı gasp kamerada

Petrol istasyonundaki markette 2 kişiyi silahla tehdit eden maskeli 2 kişi 7 bin lirayı gasp ederek geldikleri araç ile kaçtı

HATAY Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi. Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdiler. Soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtılar. Olayın ardından çalıma başlatan polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalandı.

Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada
Hatay'da silahlı gasp kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... HATAY'DA PETROL İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP Son dakika haberi... HATAY'DA PETROL İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP Son dakika... Tütüncüye silahlı saldırı kamerada Son dakika... Tütüncüye silahlı saldırı kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da silahlı gasp kamerada - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da silahlı gasp kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement