Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlu Mahallesi'nde konuşmak için bir araya gelen ve aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Mustafa Zambak (42) ile V.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle V.E, tüfekle Mustafa Zambak'ı yaralayıp kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdığı Zambak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan V.E'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.