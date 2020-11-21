Son dakika haber | Hatay'da 'sokağa çıkma kısıtlaması' başladı
21.11.2020 22:51
Son dakika haberine göre HATAY'da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına başlandı.
HATAY'da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına başlandı.
Kent genelinde saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlamalarda, yeme-içme yerlerinin paket servisi dışındaki tüm işletmeler kapandı. İl genelinde, emniyet ve jandarma ekipleri devriye gezerek vatandaşları, tedbirlere uymaları konusunda uyarılardı. Kısıtlamanın başladığı andan itibaren cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü.Vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasının yasak olduğu uygulama yarın saat 10.00'da sona erecek. Pazar günü ise saat 20.00'da tekrar başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'da son bulacak.
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