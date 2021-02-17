Son dakika haber! Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'da sanayi sitesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay'da sanayi sitesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı. Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran alevlere, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu. Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü. Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

Son Dakika

Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt

Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var

Çöp konteynerine saklanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden döndü

Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili bomba itiraf: Ukrayna'nın kullanma olasılığından endişe duyuyoruz

Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti