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Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu - Son Dakika

Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu

09.02.2022 13:07

Hatay'da tarihi eser operasyonu Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulunduHATAY Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu.

Hatay'da tarihi eser operasyonu

Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu

HATAY Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sakarya Mahallesinde S.G. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 309 adet sikke, Erken Tunç dönemine ait 23 adet toprak kap, Roma dönemine ait 1 adet heykel, 77 adet obje ele geçildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu
Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu
Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu
Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tarihi eser operasyonu- Roma, Bizans ve Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser bulundu - Son Dakika
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