Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi. Operasyonda tespit edilen 2 depo içinde; 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.

Kaynak: DHA

Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi - Son Dakika

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