Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde bir ikamete düzenlediği operasyonda 2 kilo 120 gram esrar ele geçirdi, zanlılar M.G. ve U.D'yi yakaladı. Jandarma trafik ekipleri de Reyhanlı- Antakya kara yolunda durdurduğu motosikletin oturağının altına gizlenmiş çorapta 1930 uyuşturucu hap buldu, Suriyeli sürücü A.Q'yu gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Akasya, Narlıca ve Şirince mahallelerindeki 3 adreste, 573 uyuşturucu hap, 354 gram esrar ve tabanca ele geçirdi, O.G, M.M.Ö. ve A.A.G'yi yakaladı.

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