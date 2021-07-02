Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Harbiye Mahallesi'ndeki 2 adreste kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, 31 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirdi, şüpheliler T.B, S.Y. ve S.M'yi gözaltına aldı.

Haraparası Mahallesi'nde de kovalamacayla yakalanan motosikletin sürücüsü C.K'nin üst aramasında 2 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, S.Y. ve C.K. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.