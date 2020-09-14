Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 500 gram likit esrar, 200 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu S.B ile D.D çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika