Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu S.B ile D.D çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi