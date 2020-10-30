Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

30.10.2020 10:18
Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberi: Hatay'ın sınır kenti Altınözü'nde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın sınır kenti Altınözü'nde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki devriyeleri sırasında yol kenarında bekleyen iki otomobilden şüphelendi. Otomobilde bulunan H.K., A.K., S.D., M.A.B., M.K. ve İ.K. isimli şahıslar üzerinde ve otomobillerde yapılan aramada 82 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları tahmin edilen şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden üzerinde uyuşturucu madde çıkan S.D. adlı kadın ile A.K. ve H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uyuşturucu, Jandarma, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi :Umarım herkes benim kadar üzgündür FIFA, eşcinsel olduğunu duyuran hakem Tom Harald Hagen'e destek verdi Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor
Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü         
10:16
Son Dakika! Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak         
09:29
Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti         
08:53
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei