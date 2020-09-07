Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Antakya ilçesinde A.S'ye ait evde yapılan aramada 125 gram takoz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Ev sahibi A.S. gözaltına alındı.