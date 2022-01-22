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Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22.01.2022 12:41
Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında General Şükrü Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 54,36 gram takoz esrar, 29,23 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. ve İ.T. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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