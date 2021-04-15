Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 561,41 gram sentetik uyuşturucu, 21 kök Hint keneviri, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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