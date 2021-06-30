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Son dakika haber! Hatay'da yapımı süren 250 yataklı yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde sona gelindi - Son Dakika

Son dakika haber! Hatay'da yapımı süren 250 yataklı yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde sona gelindi

30.06.2021 16:02
Son dakika haber! Hatay'da yapımı süren 250 yataklı yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde sona gelindi, System.String[]

Son dakika haberleri... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle yaptırılan 250 yataklı yeni devlet hastanesinin gelecek yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle yaptırılan 250 yataklı yeni devlet hastanesinin gelecek yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech, yapımında son aşamaya gelinen hastane hakkında ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, 2005'ten bu yana AFD olarak Türkiye'ye sunulan destekler hakkında bilgi verdi.

Hastane projesiyle Suriyelileri içine alan bir çalışma yaptıklarını anlatan Snrech, "AB, çok geniş bir Suriyeli popülasyonuna ev sahipliği yapan Türkiye'ye 6 milyar avroluk bir fon aktarma taahhüdünde bulunmuştu. Fransa da AB projelerine en önemli katkı koyan ülkeler arasında. Bu projede de yer aldığımız için mutluyuz. Yürütülen proje sadece mültecilere değil, Türkiye'de mülteci nüfus yükünün getirdiği sorunlarla baş etmeye çalışan Hatay'daki halka da hizmet verecek." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar da 250 yataklı hastanenin yeni deprem yönetmeliğine uygun olması için revizyondan geçirildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Planlama olarak yıl sonunda inşaatını bitirmeyi, 2022 yılı içerisinde de hizmete açmayı planlıyoruz. Temel amacı, ülkemize sığınan sığınmacılara yönelik proje, büyük hizmetler sağlayacağı için bizi mutlu ediyor. Bu projemizin ayrı bir özelliği de Avrupalı dostlarımızla iş birliği içinde ve tamamen hibe kapsamında yapılması. Bu projenin güzel neticelendirilmesi, diğer projeler içinde ön açıcı olacaktır. Bu proje, daha yeni açılımlara kapı aralayacağından dolayı sevinçliyiz."

"Artık sevk eden değil sevk alan bir hastane olacağız"

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Takış da hastanenin temelinin 2 yıl önce atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemiz 3 bloktan oluşmaktadır. 90 poliklinik odası, 33 yataklı 3 basamaklı yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı 3 basamaklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile 4 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Ayrıca her biri 36 metrekareden oluşan banyo ve tuvaleti bulunan 88 tek kişilik, 47 çift kişilik 5 yıldızlı otel konseptinde hasta odası, 8 sancılı doğum ve lohusa odası bulunmaktadır. Yeni hastanemizle artık sevk eden değil sevk alan bir hastane olacağız."

Konuşmaların ardından davetliler ve protokol üyeleri, yeni hastane binası inşaatında incelemede bulundu.

AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech, İnceleme sonrasında, 1980'li yıllardan kalma Dörtyol Devlet Hastanesinin yerine yeni bir hastane yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Amacımız, göç alan bölgelerimizin altyapılarının güçlendirilmesine destek olmak. Bu hastanenin hizmete girmesiyle daha fazla kapasite, daha kaliteli hizmet ve daha fazla uzmanlıklar olacak. Hem ev sahibi hem de misafir toplulukların tamamına hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Fransız Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hatay'da yapımı süren 250 yataklı yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde sona gelindi - Son Dakika


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