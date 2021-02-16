Son dakika haber! Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber! Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

16.02.2021 17:28

Son dakika haber... HATAY'da polis ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirtilen 6 kişi yakalandı.

HATAY'da polis ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirtilen 6 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, 6 şüpheliye ait 8 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL ve 5 bin 300 Riyal para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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