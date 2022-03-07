Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle silahlara ait 78 fişek, iki yasa dışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ve 20 bin 929 lira ele geçirildi.

Ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.