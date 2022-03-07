Son dakika haber | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

07.03.2022 14:50
Son dakika haber | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle silahlara ait 78 fişek, iki yasa dışı bahis kuponu, 17 dijital materyal ve 20 bin 929 lira ele geçirildi.

Ekipler, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Son dakika haberi! Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı Son dakika haberi! Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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