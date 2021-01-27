Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

27.01.2021 10:57
Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 adrese operasyon düzenledi.

Polis, yasa dışı yollarla bahis oynattığı ve oynadığını belirlediği 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, bahis oynamada kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu bulundu.

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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