Son dakika haber: Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 adrese operasyon düzenledi.
Polis, yasa dışı yollarla bahis oynattığı ve oynadığını belirlediği 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde, bahis oynamada kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu bulundu.
Kaynak: AA
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