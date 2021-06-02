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Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

02.06.2021 03:54

Son dakika haberler: HATAY'da zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Altan Türk (43) ve kızı Duru Türk (9) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

HATAY'da zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Altan Türk (43) ve kızı Duru Türk (9) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu'nda meydana geldi. Zırhı askeri araç, iddiaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı
Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

Altan Türk, Otomobil, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada, baba ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı - Son Dakika


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