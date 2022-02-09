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Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

09.02.2022 16:16
Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Antakya ve Hassa ilçelerinde gerçekleştirilen kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antakya ve Hassa ilçelerinde gerçekleştirilen kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün Antakya ve Hassa'daki adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 580 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli marka ve modelde 46 kaçak cep telefonu, 4 kamera, 1 tablet, 7 adet hoparlör, 29 kulaklık, 19 güç kaynağı, 7 tıraş makinesi ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Antakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Hatay'daki kaçak sigara ve cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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