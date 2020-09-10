Son dakika haber | Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Hatay'n Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'de çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber | Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'n Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'de çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, 5 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - HATAY

Samandağ, Jandarma, Yeniköy, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 08:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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