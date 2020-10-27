Son dakika haberleri... Patlamada hasar gören araçlar çekildi - Son Dakika

Parmak izi ve delil toplama işlemlerinin ardından bölgedeki zarar gören araçlar çekildi.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemenin ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.

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