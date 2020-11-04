Son dakika haber: Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle bağlantılı 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 26 Ekim'de saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından 28 Ekim'de I·stanbul, S¸anlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır 'da terör saldırısı girişimiyle bagˆlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli go¨zaltına alınmıştı.

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