Son dakika haber! Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Grup Amirliği ile Çevik Kuvvet ekipleri, yasa dışı uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Buluttepe Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştiren ekipler 1230 uyuşturucu hap ele geçirdi, ev sahibi N.S'yi gözaltına aldı.

Meydan Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda da 23 kutu cinsel içerikli ürün, bir miktar Hint keneviri ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda M.A. ve A.Y. gözaltına alındı.