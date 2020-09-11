AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'daki yangında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılacağını bildirdi.
Yayman, kentte yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere, Hatay'da büyük bir orman yangınının meydana geldiğini anımsattı.
Yangında can kaybının olmadığını dile getiren Yayman, "Orada yaban hayatı çok etkilendi. Yanan bölgelere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ceviz, badem ve zeytin ağaçları dikerek, her bölgeyi yeniden ağaçlandıracağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:59 - Kaynak: AA
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