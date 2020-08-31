Son dakika haber! Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını - Son Dakika

Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar kısa sürede büyüdü.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki iki noktadan duman yükseldi.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Suriye topraklarındaki ormanlık alanda iki noktada yangın çıktı.

Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural

İspanya'da hafta sonunda koronavirüs vakaları 23 bin 572 arttı

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları