Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık ve örgüt kurma operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Operasyon, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kom ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa yürütüldü

Hassa Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hırsızlık ve örgüt kurma şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Gaziantep, Osmaniye ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma, baskın yapılan adreslerde uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.