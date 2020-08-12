Son dakika haber | Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2)

Son dakika haberleri... GÖZALTINA ALINDIAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı.

Son dakika haber | Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Can ÇELİK/ADANA,


Tolga Polat, Seyhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 00:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika
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