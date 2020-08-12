Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat , gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 00:51

Kaynak: DHA

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