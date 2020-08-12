Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler olay yerinden götürülürken anne ile oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Adli Tıp Kurumu, Tolga Polat, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 02:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü - Son Dakika
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