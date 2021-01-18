Son dakika haber! Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Hatay ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hatay Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Hatay ve Antalya'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında bir kadının da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kilogram esrar, 500 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.