Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek - Son Dakika

Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek

11.03.2021 10:22
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek, System.String[]

Son dakika haber... Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesine Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi ile yardım geldi.

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesine Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi ile yardım geldi. Bebek bezi ve mama ihtiyaçları karşılanan aile, devlet yardımı da almaya başladığını söyledi.

17 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan'a giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin geçen yılın mart ayında da Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerinde 3'ü erkek, 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Huyluoğlu ailesi, Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle çocuklarına kimlik çıkaramayıp mahsur kalınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle geçen yılın temmuz ayı başında Türkiye'ye getirildi. İlk olarak Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Huyluoğlu'nun annesinin yanına yerleşen Hüseyin Huyluoğlu, daha sonra bir vakfın yardımı ile başka bir eve taşındı.

Hatay'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da ziyaret ettiği Hüseyin Huyluoğlu, Bakan Selçuk'un ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ve kendisine teşekkür etme fırsatı olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un Türkiye'ye gelmelerinde ve geldikten sonra da kendilerine destek olduğunu belirten Hüseyin Huyluoğlu "Biz de bakanımızın çok gelmesini istedik. Çünkü bizlere çok yardımı dokundu, Allah razı olsun. Biz buraya gelmekte sıkıntılar yaşıyorduk, gelemiyorduk. Pasaportlarımız, kimliklerimiz yoktu, hiçbir şekilde oradan çıkış yapamıyorduk. Ondan sonra bize yapılması gereken bütün destekler yapıldı, sonrasında biz Türkiye'ye gelebildik. Bakanımızın sayesinde bize iki üç tane vakıftan bağlantı kuruldu. En büyük ihtiyacımız bez ve mamaydı, onları da bize sağladılar. Beşiz babası olmak güzel bir duygu ama zorluğu da var. Ben her ne kadar yardımcı da olsam, eşim zorlanıyor, annem bize yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Vatandaşların da kendilerine ulaşarak yardımda bulunmak istediğini belirten Huyluoğlu, "Şu anki durumda herkesten Allah razı olsun, haberlerden, sosyal medyadan görenler bize ulaşarak yardımda bulundu. Bu çocukların haftalık ortalama giderleri bin lira bu sadece bez ve mama olarak. Tabi pandemi dönemi çalışıyorum ama yevmiyeci olarak çalışıyorum. Ayda sadece 15 gün çalışabiliyorum" dedi.

Hüseyin Huyluoğlu, devlet yardımı aldıklarını, bebek bezi ve mama yardımı ile sıkıntılarının kalmadığını belirterek, "Çocuk başına 150 lira olmak üzere toplamda aylık 750 lira alıyoruz. Bir vakıftan daha yardım geliyor o da ortalama aylık 600 lira civarında. Şu anda bez ve mama yardımı olduğu için çok büyük sıkıntımız kalmadı" diye konuştu.

"REKLAM TEKLİFİNE SICAK BAKIYORUZ"

Çocuklarının geleceği için reklam tekliflerine sıcak baktıklarını belirten Huyluoğlu "Çocuklarımın geleceği için tabi ki reklamlarda veya farklı bir şeyler isterim. Sonuçta bu çocukların okulları var, geleceklerin yatırım yapmak var. Bez veya mama reklamlarında oynamalarını isterim. Şu anda bir teklif yok ama olursa değerlendiririz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un çok samimi olduğunu, destek olmaya devam edeceklerini söylediğini belirten Huyluoğlu, "Bakan hanım geldi ve çocukları sevdi. Kendisinin de bizi daha önceden beri görmek istediğini söyledi. Herhangi bir sıkıntınız olursa bize ulaşın dediler. Çok samimiydiler, açıkçası öyle reklam amaçlı falan gelmedi. Gerçekten bizleri, çocukları görmek için gelmişler. Gelmeleri çok iyi oldu çünkü yüz yüze biz teşekkür etmek istemiştik" dedi.

Anne Merve Huyluoğlu ise Bakan Selçuk'tan bakıcı istediğini ancak mümkün olmadığını söylediğini belirterek, "Tabi ki çocuklara bakarken, maddi ve manevi olarak çok zorlanıyorum. Bir de hastayım, doktor bey istirahat etmemi söyledi. Ben de mümkün olmadığını söyledim. Maalesef hasta olma lüksüm yok. Çocuklarımla ilgileniyorum ve severek yapıyorum. Bakanımızın gelmesi çok onurlandırdı, mutlu etti. Hediyesini taktı, çocuklarla sürekli ilgilenin dedi. Allah razı olsun sürekli yanımızda olduğunu söyledi. Bakan hanımdan bakıcı istedim ama galiba bakıcıya karşı. Bunun mümkün olmadığını, çalışan annelerin bile çocuklarına anneanne, teyze, hala gibi akrabaların bakmasını öneriyormuş. Benim ailem uzakta, kayınvalidem yardımcı oluyor" dedi.

Huyluoğlu ailesinin 5 yaşındaki kızları Ebrar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etmesini çok istediğini ve kardeşleri ile fotoğraf çekilmesini istediğini söyledi.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek
Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek

Zehra Zümrüt Selçuk, Suudi Arabistan, Ziya Selçuk, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Hataylı beşizlere Bakan Selçuk'tan destek - Son Dakika


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