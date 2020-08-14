Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına, Fenerbahçe futbolcusuna ve teknik ekip üyesi ile Trabzonspor futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.