Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.