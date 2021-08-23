Son dakika haber: Hatayspor'un forveti Boupendza'nın, transfer görüşmeleri için Katar'a gitmesine izin verildi

Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Salem Boupendza'nın, transfer görüşmeleri için Katar'a gitmesine izin verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Atakaş Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gabonlu futbolcu, geçen sezon 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.