Son dakika haber! Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak - Son Dakika

Son dakika haber! Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak

Son dakika spor haberine göre "Transfer teklifi almadım" "Örnek aldığım oyuncu Hazard" "Milli takımda oynamak gurur verici olur" "Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak gurur verici" "İnanarak yola çıktık ve şampiyon olduk" İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, - Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yıldız...

Son dakika haber! Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak, System.String[]

"Transfer teklifi almadım"

"Örnek aldığım oyuncu Hazard"

"Milli takımda oynamak gurur verici olur" "Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak gurur verici" "İnanarak yola çıktık ve şampiyon olduk"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, - Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yıldız futbolcusu Selim Ilgaz, TFF 1'inci Lig şampiyonluğundan, Süper Lig'e, milli takımdan, transferine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.    "İNANDIK, ŞAMPİYON OLDUK" İyi bir sezon geçirdiklerini ve hak ederek şampiyon olduklarını belirten hücum oyuncusu, "Şampiyonluk kolay olmadı bizim için zor geçti. Sonuna kadar inandık. Önceki sezon finalde kaybetmiştik ve rövanşı almak istedik. İnanarak yola çıktı ve şampiyon olduk, mutluyuz" dedi.  "TAKIMA KATKI SAĞLAMAK GURUR VERİCİ"  Goller ve asistleriyle ilgili olarak da Ilgaz, "Takıma katkı sağlamak gurur verici. Gol ya da asist yapmam lazım. Kant oyuncuyum Benim için asist de gol de aynı. İkisin de aynı seviniyorum onun önemi yok" diye konuştu. "SÜPER LİG'DE İLK SEZONUM, KENDİME GÜVENİYORUM" Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyeceğini dile getiren Ilgaz, "Süper Lig'de ilk sezonum ve kendime güveniyorum. Güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum inşallah her şey güzel olur" şeklinde konuştu."MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK GURUR VERİCİ OLUR" Milli takımda oynama hedefinin olduğunu belirten Ilgaz, "Milli takımda oynamak önemli, benim için gurur verici olur. Önemli olan bu sezon Hatayspor ile güzel bir sezon geçirmek ve sonrasında da milli takım formasını giymek.  Her Türk futbolcu o kadroda olmak ister" ifadelerini kullandı. "ÖRNEK ALDIĞIM OYUNCU HAZARD" Örnek aldığı futbolcunun da Belçikalı futbolcu Eden Hazar'ın olduğunu dile getiren Ilgaz, "Örnek aldığım futbolcu Eden Hazard. Hem güçlü, hem de çabuk bir oyuncu. Şutu da iyi" dedi.  "TRANSFERLER GELECEK, GÜZEL BİR SEZON OLACAK"  Taraftarın sabırlı olmasını isteyen Ilgaz, "Şu ana kadar az transfer yapıldı. Herkes olumsuz bakıyor, bence sabırlı olsunlar, güzel bir sezon geçireceğiz. İyi transferler de yapılacak ve güzel bir sezon olacak" şeklinde konuştu."TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ilgaz, "Transfer teklifi almadım. İlk hedefim Hatayspor'da güzel bir sezon geçirmek. Sonrasına bakarız. Teklif almadım. Sezon sonu bakarız, şu an önüme bakmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Hatayspor, Ilgaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Serdar ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi         
07:57
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir         
07:45
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı         
07:25
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar         
00:54
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor         
00:47
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı         
23:53
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak         
22:55
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi         
22:26
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un da katıldığı seçimde Cevat Ekşi, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un da katıldığı seçimde Cevat Ekşi, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu         
22:25
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu         
20:47
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı         
20:28
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Vali'yi çıldırtan vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı Vali'yi çıldırtan vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı         
19:39
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor         
18:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur         
18:28
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü         
17:08
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar         
16:09
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı         
14:26
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı         
14:19
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı         
12:58
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 10:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei