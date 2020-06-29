Son dakika haber... Hava sıcaklığı arttı balık avı düştü - Son Dakika

Son dakika haber... Hava sıcaklığı arttı balık avı düştü

Son dakika habere göre Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Sinop'ta balıkçılar, küçük tekneleriyle balık avını sürdürüyor.

Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Sinop'ta balıkçılar, küçük tekneleriyle balık avını sürdürüyor.

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Trol ve gırgır ağları için 15 Nisan'da başlatılan av yasağının ardından balıkçılar, küçük tekneleriyle denize açılarak balık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının giderek artmasının avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların, limana az miktarlarda avladıkları barbunya, kefal ve çarpan gibi balıklarla döndüğünü vurgulayan Tuncer, "Balığın en az olduğu mevsimi yaşıyoruz. Dolayısıyla tezgahlarda daha çok havuz balıkları yer alıyor. Vatandaşlarımız bu süreçte havuz balıklarını da gönül rahatlığıyla tüketebilir." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise balık azlığının fiyatlara da yansıdığını belirterek, "Tezgahlarımızdaki balıkların kilogram fiyatı şu an 30 liradan başlıyor ve 70 liraya kadar çıkıyor. Özellikle tatil için kente gelen insanların balığa yoğun bir ilgisi var. Ancak balık az talep fazla olunca fiyatlar biraz yükseldi." dedi.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:31 Kaynak: AA

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