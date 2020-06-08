Son dakika haber... (Havadan fotoğraflarla) Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı tamamlandı - Son Dakika

SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda caminin minareleri 17 Ekim 2019 tarihinde tamamen sökülmüştü.

Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran günü yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki yıkım çalışması sona erdi. Tamamlanan yıkım çalışması havadan görüntülendi. Camiden geriye ise moloz yığını kaldı. İş makineleri ve işçiler molozlar arasındaki kullanılabilir olan demir parçaları ayırmaya devam ediyor.

- İstanbul