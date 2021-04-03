15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KISITLAMA DENETİMİ - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KISITLAMA DENETİMİ
03.04.2021 09:48
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde ilan edilen haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Öte yandan denetimler havadan da görüntülendi.
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