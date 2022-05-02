Şehitlikte buruk bayramı - Son Dakika
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Şehitlikte buruk bayramı

02.05.2022 11:20

ŞEHİT aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

ŞEHİT aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu.  Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

"4 SENEDİR BAYRAM YOK BİZE"

Şehit Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan, "Bayram yok bize. Şırnak'ta şehit oldu benim oğlum. Füze atıldı, 90 kişinin içerisinde benim oğluma nasip oldu. Onsuz bayram, bayram yok bize, 4 senedir bayram yok bize" dedi.

"BAYRAM EKSİK VE YARIM GEÇİYOR"2 hafta önce Adana'nın Kozan ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin, "2 hafta önce şehit oldu. Ramazan'ın ortasında. Bayram nasıl olabilir. Nasıl yaşanabilirse öyle geçiyor, eksik ve yarım. Bu şekilde kaybetmenin üzüntüsü var ama gittiği menzil çok güzel bir menzil. Allah yolunda vefat ettiği için bir de sevincimiz var" diye konuştu.

"VATAN SAĞOLSUN, BAYRAĞIMIZIN DALGALANMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ" Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç ise "Bizim için bayram yok sadece adı bayram. Vatan sağolsun, vatan uğruna can verdik buradayız, o gururu yaşıyoruz. Bayrağımızın dalgalanmasının gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"3 GÜNLÜK NİŞANLIYKEN ŞEHİT DÜŞTÜ"Şehit Sedat Mekan'ın anneannesi Emine Akpınar "Bayramımız çok buruk, çok üzüntülü. 20 günlük asker 3 günlük nişanlıyken şehit düştü. Nişanlısı hala yüzüğünü boynuna takıyor. Ben büyüttüm onu. Bizi hiç yalnız bırakmazdı" dedi.

Bu arada şehitlikteki ziyaretçi yoğunluğu havadan da görüntülendi.


- İstanbul
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
Şehitlikte buruk bayramı
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehitlikte buruk bayramı - Son Dakika


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