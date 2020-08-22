Son dakika haber! (havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

ÜMRANİYE'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın, havadan da görüntülendi.

Yangın saat 14.30 sıralarında Esenkent Mahallesi, Azade Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın bir anda iş yerinin konteyner kısmını sardı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanlar kendilerini hemen dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geri dönüşüm deposundan çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Alevlerden görüntü

-Havadan görüntüler

-itfaiyenin ve iş makinesinin müdahalesi

-Yoğun duman

-Çalışanların görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul