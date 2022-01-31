'ADALET YERİNİ BULSUN, BAŞKA CANLAR YANMASIN'

Mahkeme heyeti hem sanık hem de müşteki avukatlarının beyanlarını dinledi. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz mahkeme heyetine sunduğu beyanında annesinin patlamanın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Ben anneme 1,5 yıldır ağabeyimin canı yanmadan hayatını kaybettiğini inandırmaya çalışıyorum. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın" dedi.