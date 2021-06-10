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Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma - Son Dakika

Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma

10.06.2021 11:59
Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan, 4'ü tutuklu 7 sanık hakkındaki davanın 3'üncü duruşması görülmeye başlandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan, 4'ü tutuklu 7 sanık hakkındaki davanın 3'üncü duruşması görülmeye başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan, patlamada dayısı Seyfi Çanakçı'yı kaybeden avukat Gülşen Uzuner, "Herkes buraya o anları yeniden yaşayarak geliyor. Bizi diri tutan tek şey, gerçekten başka canlar kaybetmek istememek. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, geçen yıl 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu öne sürülen tutuklu fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. ve tutuksuz iş güvenliği uzmanı A.B., A.R.E.C. ile sorumlu personel A.Ç. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MÜŞTEKİLER DİNLENECEKDavanın 3'üncü duruşması, bu sabah Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonunda görülmeye başlandı. Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 108 müştekinin dinleneceği davada, önceki duruşmada süre nedeniyle dinlenemeyen müştekilerin ifadeleri alınacak.BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARDuruşmanın başlamasından kısa süre önce salonun yakınında toplanan müştekiler, fabrikada ölen işçilerin yakınları ve patlamada yaralanan bazı işçiler ile avukatlar, basın açıklaması düzenleyerek, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Açıklamanın ardından duruşma salonuna girecekler, güvenlik önlemleriyle içeri alındı. Davaya müdahil olmayan ya da görevi bulunmayanların içeri girmesine müsaade edilmedi.    'İŞÇİ CANI ÇOK UCUZ, DOSYADA BUNU GÖRDÜK'Patlamada dayısı Seyfi Çanakçı'yı kaybeden ve davaya müdahil olan avukat Gülşen Uzuner, olayda birçok kişinin sorumlu olduğunu savunarak, "Bu celsede eksik kalan müştekilerin ifadeleri ve mahkemenin çağırdığı tanıklar dinlenecek. Bilirkişi raporu henüz dosyaya gelmedi. O yüzden duruşma büyük ihtimalle ertelenecek. Biz bu dosyaya ilişkin ilk iki celsede hep şunu söylemiştik. İşçi canı çok ucuz, bu dosya bunun çok net görüldüğü bir dosya. Hiçbir önlem alınmamış ve bu çalışma biçimi devam ettirilmiş. O nedenle kasıt düzeyinde bir durum var bu dosyada. Dinlenen müştekilerden ve dosyadaki belgelerden bunu çok net görüyoruz. Buna ilişkin bilirkişi raporunu bekliyoruz" dedi.'ADALETİN GECİKİRSE ACILARIMIZ KATMERLENİR'

Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Uzuner, "Ben de dayımı kaybettim patlamada. Hem avukat olarak hem de aile olarak katılıyorum dosyaya. Adaletin gecikmesi bizim açımızdan acılarımızı katmerlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin bir şekilde bu acıları yeniden pekiştirmemesi gerekiyor. Sabah bunu diğer ailelerle konuştuk. Herkes buraya o anları yeniden yaşayarak geliyor. O nedenle çok acı. Bizi diri tutan tek şey gerçekten başka canlar kaybetmek istememek. Biz hayatını emeğiyle kazanan insanlarız. Dolayısıyla biz başkasını da kaybetmemek için bu mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.


Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma
Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma
Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma
Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma
Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma

Münir Karaloğlu, Sakarya, Gülşen, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma - Son Dakika


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