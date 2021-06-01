SİVAS'ta beş katlı bir binanın havalandırma borusunda sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde Selçuklu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir apartmanının çatı katında 13 metre uzunluğundaki havalandırma borusuna giren 2 yavru kedi sıkıştı. Borudan kedi sesleri geldiğini fark eden bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yarım saat süren çalışmalarının ardından yavru kedileri boru içine sarkıttıkları ip yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.