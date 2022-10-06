Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı

06.10.2022 11:12

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, iç hatlar kısmında yolcu karşılamak için bekleyen bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.

İnceleme sonucu Ahmet H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler, parmak izi sorgusunda şüphelinin meslekten ihraç edilen doktor Bülent H. olduğunu ve FETÖ firarisi olarak aranma kaydı olduğunu tespit etti.

Kardeşi adına sahte kimlik düzenlediği ortaya çıkartılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Halk Sağlığı müdür yardımcılığı ve başhekimlik yapmış

Firari FETÖ üyesinin 2005'de başladığı doktorluk mesleğinde Diyarbakır'daki zorunlu görevinin ardından geldiği İstanbul'da aile hekimliği kısmında eğitim alarak daha sonra 2010 yılında Bursa Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüttüğü öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması yapılan zanlının 2014-2016 yılları arasında ise İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası ise açığa alınıp meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 9 zanlı adliyede Son dakika haberi! İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 9 zanlı adliyede Süleyman Soylu: İstanbul halkına karşı sorumluluğumuz var bu sorunları çözeceğiz Süleyman Soylu: İstanbul halkına karşı sorumluluğumuz var bu sorunları çözeceğiz Bakan Varank: 'Ülkemizi yatırımda, üretimde, ihracatta global bir üs haline getirmek ve bunu sürdürmek için çaba sarf ediyoruz' Bakan Varank: 'Ülkemizi yatırımda, üretimde, ihracatta global bir üs haline getirmek ve bunu sürdürmek için çaba sarf ediyoruz'
Kaynak: AA

Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:41 Adana'da yaşanan cinsel saldırı anı kameralara yansıdı! Mahkemede yaptığı savunma ise şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement