Olay, 12 Ekim Çarşamba günü gece 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Ciylan (20), arkadaşı Mustafa İşlek (34) ile ormanlık alana içki içmeye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Mustafa İşlek, yanında bulundurduğu tabancasını belinden çıkartarak havaya doğru rastgele ateş açtı.

Kaynak: İHA

Mustafa İşlek, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Havaya ateş açarken arkadaşını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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