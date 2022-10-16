Havaya ateş açarken arkadaşını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Havaya ateş açarken arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

16.10.2022 10:15

Adana'da havaya ateş etmek isterken arkadaşını vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da havaya ateş etmek isterken arkadaşını vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Ekim Çarşamba günü gece 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Ciylan (20), arkadaşı Mustafa İşlek (34) ile ormanlık alana içki içmeye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Mustafa İşlek, yanında bulundurduğu tabancasını belinden çıkartarak havaya doğru rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Emirhan Ciylan sırtından vuruldu. İşlek, bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ciylan'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emirhan Ciylan şuuru kapanmadan önce polise verdiği ifadesinde, "Göl kenarında otururken, sırtımda bir yanma hissettim. Yaralandığımı sonradan fark ettim. Kimin sıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa İşlek'i gözaltına aldı. İşlek sorgusunda, arkadaşı Emirhan'ı yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Hastanede tedavisi süren Emirhan Ciylan'ın hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Mustafa İşlek, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaya ateş açarken arkadaşını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havaya ateş açarken arkadaşını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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