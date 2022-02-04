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Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı

04.02.2022 12:10
Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı

Son dakika haberler... Bayrampaşa'da havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gören zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bayrampaşa'da havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gören zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bayrampaşa'da "oğlum Aziz için sıkıyorum" diyerek havaya ateş açan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terazidere Mahallesinde ikamet eden N.İ. isimli şahsı kuru sıkı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Zanlıya 2 bin 354 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

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Bayrampaşa, Polis, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaşan zanlı, gözaltına alındı - Son Dakika
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