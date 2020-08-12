Son dakika haber... Havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir iş yeri önünde rastgele havaya ateş eden şüpheli 2 adet silahla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Eski Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Bir işyeri önünde havaya ateş eden şahıs aracıyla kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada çok geçmeden araç plakası ve olayın faili tespit edilerek takibe alındı. Yapılan takip sonrası kısa sürede yakalanan şüpheli S.T.'de (25) olayda havaya ateş ederken kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve bulundurduğu 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Babasıyla alacak verecek meselesi olan şahsın işyeri önünde havaya ateş ettiğini itiraf eden şüpheliye "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, ruhsatsız silah taşıma" suçundan adli işlem başlatılırken, kurusıkı silahtan dolayı da idari işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)