Son dakika haber... Havran'da kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Balıkesir Havran karayolu Palamut köprüsü Köylüce Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Murak Ö. idaresindeki 10 T 1752 plakalı Fiat Doblo marka araç ile Pınar Yılmaz idaresindeki 34 MN 7627 plakalı BMW marka araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, Pınar Y., Pervin A., Amela R. ile Murak Ö. Kendi imkanları ile araçlardan çıktı. Yaralananlar Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor. - BALIKESİR