Havza'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlar, parklar, vatandaşların yoğun olduğu alanlar ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafeye ve genel temizlik kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri, maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Maske takmadığı tespit edilen kişilere ise idari yaptırım uygulandı.