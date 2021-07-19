Son dakika haber: Havza Kaymakamı Yılmaz ve Başkan Özdemir'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Yılmaz ve Özdemir, şehit Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Ünal'ın aileleri ile Kıbrıs gazisi Mehmet Gündoğdu ve ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Yılmaz, şehit ve gazilerin ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu vurgulayarak, "Şehit ve gazi aileleri, sizler başımızın tacısınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında siz geliyorsunuz. Onun kıymetini ve değerini bilmek lazım. Onu hak edecek şekilde davranmak da çok önemli. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açık." dedi.

Özdemir de vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerin ailelerinin kutsal bir emanet olduğunu kaydederek, "Kendi canlarından geçerek vatan ve millet uğruna büyük bir onuru yaşamaya hak kazanmış olan gazilerimiz de birer onur abidesi ve vatan emanetidir. Şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.