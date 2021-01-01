Son dakika haberi: HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi - Son Dakika

Son dakika haberi: HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi
01.01.2021 02:27
Son dakika gelişmesine göre HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi Uşak'ta Hayvan Durum İzleme polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi.
HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi
UŞAK - Uşak'ta Hayvan Durum İzleme polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme polisleri, yıl başı dolayısıyla kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken, elleriyle besledi.
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